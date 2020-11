Миллионеры из трущоб: кто в Башкирии будет платить новый «налог на богатство»?

Новое налогооблажение, по замыслу президента России, поможет направить дополнительные средства на лечение больных детей.

С 2001 года в России была установлена единая для всех плоская шкала НДФЛ — 13%. Она была введена для повышения собираемости налогов, декларации всех доходов и уменьшения количества серых зарплат. Летом Владимир Путин предложил повысить ставку подоходного налога до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн руб. в год и 23 ноября соответствующий закон был подписан. Он вступит в силу с 1 января 2021 года. По данным правительства, бюджет сможет дополнительно получить 60 млрд рублей в 2021 году, 64 млрд — в 2022 году и 68,5 млрд — в 2023 году. Эти средства президент предложил защитить от любого другого использования, направив на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями, на закупку лекарств, техники и средств реабилитации. Photo: Медиахолдинг 1Mi Кто заплатит за всех Росстат раз в два года обобщает данные о зарплатах всего трудового населения России и делит его на категории. последний раз он делал это в апреле 2019 г. где приводятся данные о 27 млн работников из 101 тыс. организаций всех видов экономической деятельности. Интересующая нас категория — работники, которые получают от 500 тыс. рублей в месяц и выше — их в России 48701 человек, то есть около 0,1% от всей выборки. Для сравнения ниже МРОТ получает 4,6% работников (1,24 млн чел.), а средняя зарплата по стране в этой выборке составляет 47,6 тыс. руб. — примерно вдвое больше средней зарплаты в Башкирии. Наибольшие зарплаты зафиксированы в обрабатывающем производстве, торговле и ремонте автотранспорта, финансовой и страховой деятельности, а также в профессиональной, технической и научной деятельности. При этом наибольшая доля работников с зарплатой выше полумиллиона сконцентрирована в рыболовной отрасли, в финансовой и страховой отрасли. Росстат проанализировал доходы 659,2 тыс. жителей Башкирии, в результате выяснилось на момент исследований зарплату больше 500 тыс. руб. в месяц получало 382 человека (около 0,1% от общей выборки): 311 — до 1 млн руб., 71 — больше 1 млн руб. В ПФО — это вторая позиция после Татарстана, у которой насчитывается 439 состоятельных граждан. Photo: Медиахолдинг 1Mi Целевая аудитория Эксперты подчеркивают, что в целом средний класс в России зарабатывает меньше 2 млн руб. за год. Доходы более 5 млн руб. больше относятся к зарплатам сотрудников госкорпораций, профессиональных управленцев, руководителей бизнеса и чиновников высшего класса. Так, например, под новый "налог для богатство" попадают президент страны Владимир Путин (9,7 млн руб. за 2019 г.) и глава Башкирии Радий Хабиров (7 млн руб. за 2019 г.). Тем не менее по итогам 2019 года половина депутатов Горсовета не входит в число тех, кто мог бы платить повышенный налог, хотя совокупный доход сотрудников госоргана составил 832 млн руб. Также в число состоятельных граждан не попадают 6 из 9 заместителей премьер-министра Правительства РБ, а также 45 из 49 госслужащих Аппарата Правительства РБ и 59 из 66 сотрудников Администрации Главы РБ. Стоит обратить внимание, что справки о доходах фиксируют суммы, в которых в том числе есть доходы от продажи недвижимости и поступлений с предыдущих мест работы. Новый НДФЛ, согласно закону, оплачивается исключительно с периодических и активных поступлений, связанных непосредственно с трудовой деятельностью. То есть фактически состоятельных граждан в высших эшелонах региональной власти еще меньше. Адресная помощь Photo: Медиахолдинг 1Mi Выступая в защиту нового закона выступил Председатель Госсобрания-Курултая РБ Константин Толкачев отметив, что регионы зачастую не имеют достаточно средств для обеспечения всех дорогостоящими препаратами: - Стоимость лечения одного такого пациента зачастую сравнима с бюджетом здравоохранения района или города — это десятки и сотни миллионов рублей. Предлагаемый законопроект должен облегчить решение этой проблемы. По мнению главного экономиста «Альфа-банка» Наталии Орловой, экономический эффект от новых налоговых правил не будет значительным, поскольку 60 млрд руб. — сумма относительно небольшая. К примеру, в той же речи Владимира Путина, в которой был анонсирован новый налог, регионам обещали дополнительно выделить 100 млрд руб. на строительство дорог, то есть эффект от повышения НДФЛ будет даже меньше вспомогательной, поддерживающей суммы. Тем не менее руководители благотворительных организаций, которые помогают детям с орфанными заболеваниями, положительно оценивают предложение о передаче этих денег на лечение детей. Например, это сможет дать средства на лечение детей, больных спинально-мышечной атрофией (СМА) — вылечить эту тяжелую болезнь возможно, в частности, с помощью «самого дорогого лекарства в мире», которое стоит 2,1 млн долларов. Правда, пока еще неизвестно, каким образом эти средства будут зарезервированы и какие именно пациенты получат помощь. Учитывая, что повышенный налог начнет взиматься только с 2021 года, то средства поступят в бюджет ближе к его концу, а значит их смогут использовать в 2022 году, если не позже. Экономист Евгений Гонтмахер считает, что налог на богатых — еще не введение прогрессивной шкалы НДФЛ, иначе бы были затронуты значительно больше категорий населения, а, например, малообеспеченные люди могли бы быть вовсе освобождены от подоходного налога. По его мнению, есть вероятность ухода от 15%-го налога есть: Photo: Медиахолдинг 1Mi — Есть люди, очень немногочисленные, которые получают 400 с чем-то тысяч рублей в месяц. Они возьмут и сделают так, что часть зарплаты за них будет получать, допустим, их товарищ, который потом будет им все это отдавать, а они как раз под это не подпадут. По мнению политолога Глеба Павловского, повышение налогов и обещание отправить полученные деньги на помощь детям — «пропагандистская конструкция», которая была приурочена к голосованию по поправкам к Конституции РФ. Член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети «FinExpertiza» Агван Микаелян считает, что новый налог может стать пробным шагом для более серьезных изменений в системе российского налогообложения.

