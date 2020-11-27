Миллионеры из трущоб: кто в Башкирии будет платить новый «налог на богатство»?

Тем не менее руководители благотворительных организаций, которые помогают детям с орфанными заболеваниями, положительно оценивают предложение о передаче этих денег на лечение детей. Например, это сможет дать средства на лечение детей, больных спинально-мышечной атрофией (СМА) — вылечить эту тяжелую болезнь возможно, в частности, с помощью «самого дорогого лекарства в мире», которое стоит 2,1 млн долларов. Правда, пока еще неизвестно, каким образом эти средства будут зарезервированы и какие именно пациенты получат помощь. Учитывая, что повышенный налог начнет взиматься только с 2021 года, то средства поступят в бюджет ближе к его концу, а значит их смогут использовать в 2022 году, если не позже.