В России завершаются выплаты на детей, введенные во время пандемии

Напомним, весной президент России Владимир Путин предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Также для семей с детьми от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. В конце июня глава государства сообщил о второй выплате в размере 10 тыс. всем семьям, где воспитывают детей до 16 лет.