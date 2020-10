В Башкирии переболевшим Covid-19 медикам выплатили более 2,5 миллиона рублей

Республиканский профсоюз работников здравоохранения в Башкирии направил материальную помощь переболевшим коронавирусом медработникам.

Как рассказал председатель профсоюза Рауль Халфин, программа направлена на работников здравоохранения, которые переболели в средне-тяжёлой и тяжелой форме в стационаре. В данное время медсотрудникам выдано почти 300 сертификатов на сумму более 2,5 миллиона рублей. Выплаты также получили семьи погибших от коронавируса врачей. Фонд социального страхования на сегодняшний день выдал средства около 1950 медикам. В статистику не вошли сотрудники, относящиеся к немедицинскому персоналу, которые по существующим нормативным документам выплаты соцстраха не получают. Поэтому Республиканский комитет профсоюза рекомендовал использовать целевые средства в первую очередь на материальную помощь членам профсоюза, кто переболел ковид или вирусной пневмонией, но не получил никаких выплат, рассказал Рауль Халфин. Также он добавил, что в рамках профилактики и иммунизации, профсоюз выделяет деньги на витамины и противовирусные препараты. Напомним, ранее правительство России приняло решение о продолжении финансирования федеральных доплат врачам, работающим с ковид-больными. Теперь выплаты будут идти напрямую из внебюджетных фондов (Пенсионный фонд, ФФОМС или Фонд социального страхования) по контролем Минздрава и Минтруда РФ.

