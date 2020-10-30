В Башкирии переболевшим Covid-19 медикам выплатили более 2,5 миллиона рублей

Как рассказал председатель профсоюза Рауль Халфин, программа направлена на работников здравоохранения, которые переболели в средне-тяжёлой и тяжелой форме в стационаре. В данное время медсотрудникам выдано почти 300 сертификатов на сумму более 2,5 миллиона рублей. Выплаты также получили семьи погибших от коронавируса врачей. Фонд социального страхования на сегодняшний день выдал средства около 1950 медикам.