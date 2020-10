Дмитрий Медведев поручил изменить закон о выплатах на детей до трех лет

Предлагается изучить возможность предоставления выплат на первого или второго ребенка в возрасте до трех лет с даты рождения, а не с момента подачи заявления на это пособие.

По словам зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, он поручит своим коллегам в рамках законотворческой деятельности изучить вопрос о внесении изменений в соответствующий закон так, чтобы исчисление пособий происходило с момента рождения ребенка, а не с момента подачи заявления. Об этом сообщает ТАСС. В частности, он отметил ситуации, когда семьи, у которых дети родились в период пандемии, не успели из-за самоизоляции и других ограничительных мер в течение шести месяцев подать заявление на пособие, в результате чего выплаты им исчисляются не с даты рождения ребенка, а с даты подачи заявления. Это планируется сделать, чтобы все, кто может рассчитывать на такое пособие, не пострадали из-за ограничений в период пандемии.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter