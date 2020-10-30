Дмитрий Медведев поручил изменить закон о выплатах на детей до трех лет

Дмитрий Медведев поручил изменить закон о выплатах на детей до трех лет

Вчера, 18:06ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Предлагается изучить возможность предоставления выплат на первого или второго ребенка в возрасте до трех лет с даты рождения, а не с момента подачи заявления на это пособие.

По словам зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, он поручит своим коллегам в рамках законотворческой деятельности изучить вопрос о внесении изменений в соответствующий закон так, чтобы исчисление пособий происходило с момента рождения ребенка, а не с момента подачи заявления. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, он отметил ситуации, когда семьи, у которых дети родились в период пандемии, не успели из-за самоизоляции и других ограничительных мер в течение шести месяцев подать заявление на пособие, в результате чего выплаты им исчисляются не с даты рождения ребенка, а с даты подачи заявления.

Это планируется сделать, чтобы все, кто может рассчитывать на такое пособие, не пострадали из-за ограничений в период пандемии.

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