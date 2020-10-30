Дмитрий Медведев поручил изменить закон о выплатах на детей до трех лет

В частности, он отметил ситуации, когда семьи, у которых дети родились в период пандемии, не успели из-за самоизоляции и других ограничительных мер в течение шести месяцев подать заявление на пособие, в результате чего выплаты им исчисляются не с даты рождения ребенка, а с даты подачи заявления.