В России упростили порядок оформления выплат на приобретение жилья для молодых семей

В России упростили порядок оформления выплат на приобретение жилья для молодых семей

Вчера, 16:44ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Все документы, необходимые для получения господдержки, можно будет подавать дистанционно с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг. Для заверения бумаги понадобится электронная подпись одного из членов семьи.

Как следует из постановления, подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным, документы, необходимые для получения господдержки, можно будет подавать дистанционно с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг. Для заверения бумаг понадобится электронная подпись одного из членов семьи — необходимо подтвердить доходы, позволяющие покрыть остаток стоимости жилья или погасить кредит. Об этом сообщает «Фонтанка».

Напомним, на господдержку могу рассчитывать семьи с родителями в возрасте до 34 лет включительно, в том числе и без детей. Основной критерий для одобрения — нужда в улучшении жилищных условий. Размер выплаты составляет 30–35% стоимости жилья.

Полученные средства можно направить на приобретение дома, квартиры в новостройке, строительство своего жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

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