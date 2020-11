В России упростили порядок оформления выплат на приобретение жилья для молодых семей

Все документы, необходимые для получения господдержки, можно будет подавать дистанционно с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг. Для заверения бумаги понадобится электронная подпись одного из членов семьи.

Как следует из постановления, подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным, документы, необходимые для получения господдержки, можно будет подавать дистанционно с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг. Для заверения бумаг понадобится электронная подпись одного из членов семьи — необходимо подтвердить доходы, позволяющие покрыть остаток стоимости жилья или погасить кредит. Об этом сообщает «Фонтанка». Напомним, на господдержку могу рассчитывать семьи с родителями в возрасте до 34 лет включительно, в том числе и без детей. Основной критерий для одобрения — нужда в улучшении жилищных условий. Размер выплаты составляет 30–35% стоимости жилья. Полученные средства можно направить на приобретение дома, квартиры в новостройке, строительство своего жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

