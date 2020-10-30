mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября 2020, 13:06

Published 30 октября 2020, 13:06

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

Дмитрий Медведев поручил изменить закон о выплатах на детей до трех лет

Дмитрий Медведев поручил изменить закон о выплатах на детей до трех лет

30 октября 2020, 13:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Предлагается изучить возможность предоставления выплат на первого или второго ребенка в возрасте до трех лет с даты рождения, а не с момента подачи заявления на это пособие.

По словам зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, он поручит своим коллегам в рамках законотворческой деятельности изучить вопрос о внесении изменений в соответствующий закон так, чтобы исчисление пособий происходило с момента рождения ребенка, а не с момента подачи заявления. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, он отметил ситуации, когда семьи, у которых дети родились в период пандемии, не успели из-за самоизоляции и других ограничительных мер в течение шести месяцев подать заявление на пособие, в результате чего выплаты им исчисляются не с даты рождения ребенка, а с даты подачи заявления.

Это планируется сделать, чтобы все, кто может рассчитывать на такое пособие, не пострадали из-за ограничений в период пандемии.

Материалы по теме
Продление выплат на детей в России вызвало неоднозначную реакциюВ России продлили детские выплаты для семей с низкими доходами
#Андрей Королев#Общество#Новости#Выплаты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика