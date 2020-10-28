Минтруд Башкирии объяснил, почему некоторым отказано в выплатах пособий на детей

Известно, что на сегодняшний день 203 тысяч семей претендуют на получение пособий. Из этих заявок сейчас 9 тысяч из них находятся на рассмотрении. Уже получили выплату 93 тысячи семей. А из тех, кому было отказано в пособии по тем или иным причинам, еще 25 тысяч человек обратились повторно.