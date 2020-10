Минтруд Башкирии объяснил, почему некоторым отказано в выплатах пособий на детей

В Башкирии, по данным на 28 октября, 75 тысяч семей получили отказ в выплате пособий на детей от 3 до 7 лет. Минтруд назвал причины для отклонения заявки, сообщает ИА «Башинформ».

В министерстве отметили, что 37 тысяч семей не получат пособие по причине того, что их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума. Еще восемь тысяч семей просто подали не все документы или сообщили неверные данные. Известно, что на сегодняшний день 203 тысяч семей претендуют на получение пособий. Из этих заявок сейчас 9 тысяч из них находятся на рассмотрении. Уже получили выплату 93 тысячи семей. А из тех, кому было отказано в пособии по тем или иным причинам, еще 25 тысяч человек обратились повторно.

