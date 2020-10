Продление выплат на детей в России вызвало неоднозначную реакцию

Решение правительства России о продлении автоматического начисления выплат на детей до 1 марта 2021 года вызвало неоднозначную реакцию со стороны пользователей сети.

Regnum проанализировало комментарии, которые оставляют в сети жители России, — как оказалось, далеко не все восприняли положительно новость о том, что правительство приняло решение продлить автоматическое начисление выплат на детей до 1 марта 2021 года. В частности, часть пользователей оказалась возмущена тем, что в стране продолжается пандемия, обычные жители несут большие издержки, и им приходится считаться с многочисленными ограничениями. Но при этом есть те, кто может себе позволить путешествовать в другие страны — и к ним такие жесткие меры уже не применяются. Некоторые обратили внимание на то, что правительство России оказывает помощь гражданам России достаточно выборочно. По их мнению, помогать нужно всем, в том числе и пенсионерам, а также людям с ограниченными возможностями, которых попросту бросили без средств к существованию, запертыми в своих квартирах. Часть пользователей отметила, что при финансовой поддержке граждан со стороны государства зачастую те же самые граждане платят налоги, то есть подобные меры правительства не являются безвозмездными.

