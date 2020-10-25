Продление выплат на детей в России вызвало неоднозначную реакцию

В частности, часть пользователей оказалась возмущена тем, что в стране продолжается пандемия, обычные жители несут большие издержки, и им приходится считаться с многочисленными ограничениями. Но при этом есть те, кто может себе позволить путешествовать в другие страны — и к ним такие жесткие меры уже не применяются.