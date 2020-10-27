В России продлили детские выплаты для семей с низкими доходами

В России продлили детские выплаты для семей с низкими доходами

Вчера, 18:19ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2021 года срока начисления ежемесячных выплат на детей до трех лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2021 года срока начисления ежемесячных выплат на детей до трех лет. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Как сообщают «Известия», в апреле–октябре текущего года выплаты, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлевались автоматически. Со 2 октября для начисления выплат вновь нужно было подавать заявление через многофункциональные центры или единый портал госуслуг или при личном обращении в уполномоченные органы. Мера поддержки была продлена в связи с необходимостью ограничить социальные контакты в период распространения коронавируса.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 8,8 млрд руб. для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.

Выплаты начисляются с 1 января нынешнего года, фактически россияне стали получать их с июня, в том числе за пропущенные месяцы. Сейчас детское пособие составляет половину регионального прожиточного минимума, в среднем по стране это 5,5 тыс. руб.

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