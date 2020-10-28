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В России предложили ввести систему начисления пенсий по «рангам»

28 октября 2020, 06:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Первый зампред Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил начислять пенсии «по рангам» и возобновить отчисления с зарплат на будущую пенсию

Первый зампред Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил начислять пенсии «по рангам». По его словам, при достижении определенного ранга в пенсию будет включаться то же, что сейчас входит в коэффициент, соответственно, будет понимание, какие выплаты положены. Об этом сообщают «Известия».

По тем же рангам было предложено и индексировать пенсии — с учетом текущей экономической ситуации. Также Сергей Калашников напомнил об опыте СССР по отчислению 1% с зарплат работников в счет их будущих пенсий. Он считает, что это успешный опыт и такой подход стоит вернуть, чтобы не только работодатели делали отчисления в Пенсионный фонд, но и сами сотрудники.

Напомним, на 2021 год в бюджете страны заложены средства на индексацию пенсий на 6,3% выше уровня инфляции, повышение МРОТ на 5,5%, выплаты малоимущим семьям с детьми до семи лет и модернизация первичного звена здравоохранения.

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#Новости#Выплаты#Андрей Королев#Общество
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