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Posted 27 сентября 2020, 21:00

Published 27 сентября 2020, 21:00

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Итоги прошедшей недели: уход РМК, стрельба на набережной и возвращающийся коронавирус

27 сентября 2020, 21:00
Напоминаем о главных события произошедших за последнюю неделю

В понедельник вечером, Русская медная компания (РМК) объявил об уходе из Абзелиловского района Башкирии. Мы попросили экспертов оценить возможные экономические перспективы района после ухода крупного инвестора.

В тот же день в сети появилосьи видео с извинениями главы Ишимбайского района Башкирии Азамата Абдрахманова за поведение на Куштау. Абдрахманов принёс свои извинения в ходе заседания президиума регионального исполкома «Единой России». Видео можно посмотреть здесь.

Вместе с родителями убитой пять лет назад Виолетты Токарчук и экспертами вспоминаем трагедию обсуждаем вопросы безопасности детей в Уфе.

На следующий день из-за лип на Советской улице в Уфе разразился скандал. Вечером коммунальщики их спилили, а заметившие это общественники утром подняли шум. Стали разбираться, почему спорные деревья были уничтожены так неожиданно. На этом фоне мы опубликовали интервью главного архитектора Уфы Олега Байдина. Прочитать его можно здесь.

В среду, 23 сентября, в Уфе полиция начала проверку стрельбы на новой уфимской набережной. Горожан возмутил проехавший по набережной кортеж, из которого в лучших свадебных «традиция» велась стрельба в воздух. Позднее был задержан и виноватый.

На минувшей неделе Mkset опубликовало большой материал по смертности в Башкирии. СМИ не раз писали, что статистику по заболеваемости и смертности от коронавируса в России намеренно занижают (например, Ведомости, Коммерсант). «Медиакорсеть» проанализировала опубликованные в интернете данные по методике, описанной трафик-менеджером Александром Драганом. Выводы позволяют предположить, что темпы пандемии, вопреки официальным данным, в Башкирии так и не снизились.

АО «Уралмотострой» стало победителем аукциона на реконструкцию транспортной развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улица Заки Валиди в Уфе. Компания выполнит работы за 892,8 миллиона рублей.

Корреспондент Mkset Карина Мамаева поговорила с политологами и общественниками, чтобы оценить эффективность действий Координационного совета по защите Куштау, представители которого взялись за поиск и решение всех экологических проблем в Башкирии

В уфимском онкологическом диспансере выявили пациента с подозрением на коронавирус, а Минздрав сообщал о выделении новых койкомест для пациентов с Covid-19. Медленно но верно коронавирус вновь возвращается в ежедневную информационную повестку Башкортостана.

Такой была прошедшая неделя. Мы будем следить за развитием событий.

#Новости#Тимур Алмаев#Общество
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