Итоги прошедшей недели: уход РМК, стрельба на набережной и возвращающийся коронавирус

На минувшей неделе Mkset опубликовало большой материал по смертности в Башкирии. СМИ не раз писали, что статистику по заболеваемости и смертности от коронавируса в России намеренно занижают (например, Ведомости, Коммерсант). «Медиакорсеть» проанализировала опубликованные в интернете данные по методике, описанной трафик-менеджером Александром Драганом. Выводы позволяют предположить, что темпы пандемии, вопреки официальным данным, в Башкирии так и не снизились.