Доклады чиновников, суд по Алсынову и бизнес на набережной Уфы. Итоги дня в Башкирии

Сегодня в правительстве Башкирии прошло очередное оперативное совещание. Основными темами стали итоги выборов (одни из самых чистых, по мнению главы республики) и развитие набережной в Уфе. Коротко пересказываем ход заседания.
Отдельной строкой стоит упомянуть уфимскую набережную. Радий Хабиров заявил, что рассчитывает обустроить её ресторанами, развлекательными центрами, а также детскими и спортивными площадками меньше чем за год, и призвал бизнесменов подключаться.
Также совещание прошло в мэрии Уфы. Тут главным на повестке был бюджет города.
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