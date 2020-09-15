mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Доклады чиновников, суд по Алсынову и бизнес на набережной Уфы. Итоги дня в Башкирии

15 сентября 2020, 18:00
Фото: Официальный сайт уфимской мэрии
«Медиакорсеть» выбрала главные новости Уфы и Башкортостана на 15 сентября.

Сегодня в правительстве Башкирии прошло очередное оперативное совещание. Основными темами стали итоги выборов (одни из самых чистых, по мнению главы республики) и развитие набережной в Уфе. Коротко пересказываем ход заседания.

Чистые выборы, оживление набережной и отопительный сезон. Оперативка у Хабирова
Узнать подробнее

Отдельной строкой стоит упомянуть уфимскую набережную. Радий Хабиров заявил, что рассчитывает обустроить её ресторанами, развлекательными центрами, а также детскими и спортивными площадками меньше чем за год, и призвал бизнесменов подключаться.

Глава Башкирии назначил хозяина Dasko бизнес-советником по развитию набережной в Уфе
Узнать подробнее

Также совещание прошло в мэрии Уфы. Тут главным на повестке был бюджет города.

Тепло, деньги и здоровье. Главное с совещания в мэрии Уфы
Узнать подробнее

С 2014 года Башкирия выделяет десятки миллионов рублей на отлов беспризорных животных. Смотрим, как это помогает.

В Башкирии 150 тысяч бездомных собак. Похоже, закон о защите животных не работает
Узнать подробнее

«Нельзя просто позвонить и сказать: „У вас звание“». Минкульт Башкирии объяснил, почему умершая накануне певица Хамдуна Тимергалиева так и не узнала, что её заслуги всё-таки были отмечены правительством родной республики.

Минкульт Башкирии объяснил, почему вовремя не наградил умершую накануне Тимергалиеву
Узнать подробнее

СМИ сообщают, что в скором времени Курултай рассмотрит кандидатуру Андрея Назарова на должность премьера Башкирии.

Депутатов Курултая попросят одобрить назначение Назарова на пост премьера Башкирии
Узнать подробнее

Трудности, с которыми столкнулся фестиваль «Сердце Евразии» в этом году, характеризует всю культурную жизнь Башкирии, считает наш корреспондент «Медиакорсети» Андрей Королёв. Почему — он объясняет в своей авторской колонке.

Как прозвучало «Сердце Евразии» — первый крупный фестиваль в Башкирии после карантина
Узнать подробнее

#Новости#Башкирия#Уфа#Эксклюзив#Антон Селиверстов#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44