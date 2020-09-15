Чистые выборы, оживление набережной и отопительный сезон. Оперативка у Хабирова

Радий Хабиров рассказал о планах по обустройству недавно построенной набережной в Уфе у реки Белая. По его словам, объект необходимо «оживить»: построить рестораны, развлекательные центры, а также спортивные и детские площадки. Будет создана рабочая группа с участием правительства республики и мэрии Уфы. Хабиров также отметил, что развитие набережной представляет интерес для бизнеса. Предприниматели могут предложить свои идеи.