Чистые выборы, оживление набережной и отопительный сезон. Оперативка у Хабирова

Выборы
Председатель ЦИК Башкирии Илона Макаренко отчиталась о результатах прошедших в выходные дни голосований. По её данным, явка составила более 52%. На довыборах в Курултай победили представители «Единой России»: по Новиковскому избирательному округу избран Салават Хусаинов, по Металлургическому — Флюр Уразметов.
Макаренко также оценила возможные нарушения, о которых сообщали участники голосования. По её словам, на некоторых участках вероятно действовали провокаторы.
Сложилось впечатление, что группы лиц специально десантировались для подготовки провокаций и дискредитации системы, однако все обращения своевременно рассматривались, нарушения не подтверждались. В целом все — на высоком уровне,сказала Илона Макаренко.
Радий Хабиров со своей стороны подтвердил, что республика может быть довольна результатами. По его мнению, это доказывает, что население оценило работу партии «Единая Россия».
Общество стало очень чувствительно к разным попыткам нарушения и злоупотреблений на избирательных участках. Уже не проходят какие-то, знаете, обманы, вбросы и так далее. Я разговаривал со старожилами, они сказали, что это была одна из самых чистых компаний,сказал Хабиров.
Коронавирус в школах
По данным Минздрава РБ от 15 сентября, число заболевших коронавирусом в республике составило 8254 человека. За минувшие сутки выявлен 31 новый случай заражения. Глава Минобра Айбулат Ханжин, что из-за пандемии 853 ученика (41 школа в 14 муниципалитетах) со всего региона вынуждены были уйти на карантин.
Жизнь уфимской набережной
Радий Хабиров рассказал о планах по обустройству недавно построенной набережной в Уфе у реки Белая. По его словам, объект необходимо «оживить»: построить рестораны, развлекательные центры, а также спортивные и детские площадки. Будет создана рабочая группа с участием правительства республики и мэрии Уфы. Хабиров также отметил, что развитие набережной представляет интерес для бизнеса. Предприниматели могут предложить свои идеи.
Идеи, которые стоят набережной миллионного города, столицы четырехмиллионной республики,подчеркнул глава Башкирии.
ЖКХ
Начало отопительного сезона назначено на 21 сентября. Хабиров, однако, посоветовал при необходимости в некоторых объектах запустить тепло раньше. По его словам, так будет лучше, в условиях пандемии и ухудшающейся погоды.