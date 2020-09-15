Как прозвучало «Сердце Евразии» — первый крупный фестиваль в Башкирии после карантина

Можно долго играть в угадайку, почему в списке артистов оказался Петр Дранга, а не, скажем, Алексей Архиповский, почему хэдлайнером патриотического концерта стал Олег Газманов, а не Игорь Растеряев — это увлекательно и любопытно, но в целом бесполезно. Фестиваль продолжает пытаться угодить как можно более широким массам и в результате этого разнонаправленного движения превращается в расписанную под хохлому кожу барабана, которая в своей выровненной плоскости не способна двигаться к вершинам или исследовать процессы на глубине. Но это ж барабан — это не его функционал, ритм держит — и ладно. С этим нельзя не согласиться, но учитывая, что из фестиваля можно было сделать самый невероятный инструмент, которого раньше и вовсе не существовало, барабан, пожалуй, самое простецкое решение. Да, бьет он уверенно, но однообразно, а подобная тенденция чревата той же судьбой, что и у башкирской театральной ночи, которая примерно за те же пять лет превратилась из амбициозной и яркой идеи в необязательный капустник.