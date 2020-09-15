Глава Башкирии назначил хозяина Dasko бизнес-советником по развитию набережной в Уфе

По словам Хабирова, у Александра Антонова большой опыт по «оживлению» территорий, подобных новой уфимской набережной. На ней, по плану главы республики, до сентября 2021 года должны появиться рестораны, развлекательные центры, а также спортивные и детские площадки.
Александр Антонов в хорошем смысле слова вдыхает в них жизнь. Поэтому мы договорились, что он будет неким секретарем на общественных началах в этой комиссии,сказал Радий Хабиров.
Он также попросил других бизнесменов предлагать свои идеи, которые будут достойны »набережной миллионного города четырехмиллионной республики». Хабиров заверил, что курировать проект развития будет лично. Также в комиссию войдут представители уфимской мэрии.
Александр Антонов является одним из главных уфимских ресторатором. Он владеет сетью Dasko Group, куда входят заведения Dasko Garden, Tutto Bene, Jagger, «Чайхана Neft Lounge» и «Мясо Мясо».