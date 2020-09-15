Минкульт Башкирии объяснил, почему вовремя не наградил умершую накануне Тимергалиеву

Напомним, легендарная исполнительница татарских песен и уроженка Башкирии Хамдуна Тимергалиева скончалась накануне, 15 сентября. Её коллеги рассказали, что при жизни певица нередко жаловалась, что, имея все награды в Татарстане, не заслужила признания правительства родной республики. Однако в день смерти Тимергалиевой стало известно, что ещё в феврале ей присвоили звание народной артистки РБ. Министерство культуры Башкортостана пообещало разобраться, почему певицу своевременно не уведомили об этом.