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Минкульт Башкирии объяснил, почему вовремя не наградил умершую накануне Тимергалиеву

15 сентября 2020, 11:40
Фото: vk.com Хамдуна Тимергалиева
Награждение Хамдуны Тимергалиевой званием народной артистки Башкирии планировалось на лето, но из-за эпидемии коронавируса её пришлось отложить, сообщила «Медиакорсети» пресс-служба республиканского Минкульта. По заявлению ведомства, чиновники не стали заранее сообщать певице об этом, чтобы провести церемонию осенью.

Напомним, легендарная исполнительница татарских песен и уроженка Башкирии Хамдуна Тимергалиева скончалась накануне, 15 сентября. Её коллеги рассказали, что при жизни певица нередко жаловалась, что, имея все награды в Татарстане, не заслужила признания правительства родной республики. Однако в день смерти Тимергалиевой стало известно, что ещё в феврале ей присвоили звание народной артистки РБ. Министерство культуры Башкортостана пообещало разобраться, почему певицу своевременно не уведомили об этом.

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Как заявила пресс-служба ведомства сегодня, 15 сентября, указ о присвоении звания числился 10 февралём. Планировалось, что церемония награждения пройдёт летом в Уфу, однако из-за пандемии коронавируса идею пришлось откложить. Причина тому, по словам чиновников, возраст 72-летней артистки.

Мы должны были её наградить летом в Арт-квадрате, но так как возраст «65 плюс», (согласно медисследованиям коронавируса пожилые люди наиболее подвержены его заболеванию — прим. ред), мы отложили [награждение]. Нельзя просто позвонить и сказать: «У вас звание». Хотели [вручить] в торжественной обстановке,рассказала «Медиакорсеть» пресс-секретарь министерства культуры Башкортостана Олеся Мельникова.

По её словам, после отмены приглашения на летнюю церемонию планировалось, что награждение Тимергалиевой пройдёт 11 октября, в День Башкортостана.

Хотели её пригласить, как и полагается, но, к сожалению…сказала Мельникова.

Прощание с Хамдуной Тимергалиевой проходит сегодня в Казани. В мероприятии приняли участие замминистра культуры РБ Ранис Алтынбаев и представитель Всемирного Конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин.

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