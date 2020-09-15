Тепло, деньги и здоровье. Главное с совещания в мэрии Уфы

Отопление
Начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан сообщил, что подготовка к осенне-зимнему началась ещё весной. 10 сентября город сдал паспорт готовности к отопительному сезону в министерство ЖКХ. Кроме того, на сегодняшний день в управление были направлены заявки на включение отопления в детских садах, школах и медучреждения. В связи с этим, по указу мэра Уфа Ульфата Мустафина, в социальных объектах тепло подадут уже сегодня.
Здравоохранение
Замначальника отдела Роспотребнадзора Башкирии Зульфия Камаева сообщила, что на текущий момент в Уфе зарегистрировано 3371 случай заболевания коронавирусом, прирост за сутки — 30 пациентов. Кроме того, увеличивается количество заболевших ОРВИ. За прошедшую неделю показатель вырос на 28% в связи с заболеваемостью детей школьного возраста. По словам Камаевой, в городе наблюдается снижение случаев заболевания внебольничной пневмонией.
Бюджет
Об исполнении бюджета на совещании отчиталась начальник финансового управления администрации Уфы Гульнара Валиева. Как следует из её доклада, по оценке на 2020 год доходы в бюджет составляют 32,3 миллиарда рублей, расходы — 34,5 миллиарда рублей. На 42,6% или на 1,8 миллиарда рублей исполнены средства, направленные на нацпроекты. Кроме того, в ходе обсуждения Мустфаин заострил внимание на задолженности города.
Все кредиты, которые мы привлекали были направлены на перекредитацию, чтобы обеспечить уменьшить уплату процентов. Высокие ставки банка мы снизили, завила Гульнара Валиева.
В связи со сложной ситуацией из-за коронавируса, все кредиторские задолженности перейдут на следующий год, но, по словам Валиевой, для её погашения новые кредитные обязательства не появятся.