Тепло, деньги и здоровье. Главное с совещания в мэрии Уфы

Начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан сообщил, что подготовка к осенне-зимнему началась ещё весной. 10 сентября город сдал паспорт готовности к отопительному сезону в министерство ЖКХ. Кроме того, на сегодняшний день в управление были направлены заявки на включение отопления в детских садах, школах и медучреждения. В связи с этим, по указу мэра Уфа Ульфата Мустафина, в социальных объектах тепло подадут уже сегодня.