На дорогах Башкирии за неделю выявили 50 полностью неисправных автобусов

84 автобуса допустили нарушения правил перевозки пассажиров, 17 — проехали на запрещающий сигнал светофора, два автобуса не предоставили преимущества пешеходам. 89 водителей автобусов нарушили правила маневрирования, восемь — разговаривали по телефону за рулем. За выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, привлечены четыре водителя. Один водитель работал с неисправным тахографом или при его отсутствии, двое — привлечены за неуплату ранее наложенных штрафов.