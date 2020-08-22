На дорогах Башкирии за неделю выявили 50 полностью неисправных автобусов

Posted 22 августа 2020, 06:47
Published 22 августа 2020, 06:47
Modified 17 октября 2022, 20:17
Updated 17 октября 2022, 20:17
84 автобуса допустили нарушения правил перевозки пассажиров, 17 — проехали на запрещающий сигнал светофора, два автобуса не предоставили преимущества пешеходам. 89 водителей автобусов нарушили правила маневрирования, восемь — разговаривали по телефону за рулем. За выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, привлечены четыре водителя. Один водитель работал с неисправным тахографом или при его отсутствии, двое — привлечены за неуплату ранее наложенных штрафов.
Кроме того, выявлено 50 фактов управления автобусами с неисправностями, при которых их эксплуатация запрещена. 14 автобусов помещены на специализированную стоянку за техническую неисправность рулевого управления.
Добавим, что за минувшую неделю на дорогах Башкирии с участием пассажирского автотранспорта зарегистрировано 4 ДТП, в которых четверо получили различные травмы. Эти аварии произошли в столице республики.
Напомним, в 2019 году было затрачено 2,2 млрд руб. на обновление автобусного парка «Башавтортранса» — предприятие получило 478 новых автобусов различной вместимости. Очередное пополнение автобусного парка региона было в июне — тогда в Башкирию было поставлено 50 автобусов большого класса для нужд республиканского автоперевозчика.