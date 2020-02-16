В Башкирии расходы на транспортную реформу в 2019 году составили 3,4 млрд рублей

2,2 млрд руб. было затрачено на обновление автобусного парка «Башавтортранса» — предприятие получило 478 новых автобусов различной вместимости. 638 млн руб. было затрачено на поддержку перевозки льготников по маршрутам с регулированием тарифа — в прошлом году общественный транспорт Башкирии перевез 70 млн пассажиров данной категории. Об этом сообщает Ufacitynews.

Напомним, ключевой проблемой, которая и сейчас продолжает собирать жалобы в соцсетях, остается проблема нехватки автобусов. В конце 2019 года по итогам опроса уфимцев Контрольно-счетной палатой, 63% опрошенных отметили, что в столице региона общественного транспорта не хватает, необходимо не только ввести новые маршруты, но и увеличить количество машин на имеющихся. Также реформа не повлияла и на доступность общественного транспорта: в часы пик, чей интервал также не изменился, автобусы ходят переполненные и о комфорте речи не идет. При этом в течение ближайших лет в Уфе планируется и дальше сокращать сеть маршруток. Это следует из проекта поправок в документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на сайте мэрии.