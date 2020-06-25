Радий Хабиров решил поднять жителям Уфы настроение с помощью новых автобусов

Сегодня, 25 июня, глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей страничке в соцсетях фотографии новых автобусов. А это значит, что в очередной раз пополнился автопарк «Башавтотранса». По мнению руководителя региона, это должно поднять настроение жителям города.