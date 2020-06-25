Радий Хабиров решил поднять жителям Уфы настроение с помощью новых автобусов
Сегодня, 09:57ОбществоКарина МамаеваФото: vk.com
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В столицу Башкирии поступила новая партия транспортных средств.
Сегодня, 25 июня, глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей страничке в соцсетях фотографии новых автобусов. А это значит, что в очередной раз пополнился автопарк «Башавтотранса». По мнению руководителя региона, это должно поднять настроение жителям города.
— О наших транспортных приоритетах я уже много раз рассказывал. А эта картинка с очередной партией новых автобусов - так, для хорошего настроения, — написал Радий Хабиров.
Напомним, я отбор поставщиков 50 автобусов большого класса для нужд «Башавтотранса» состоялся 27 мая. Сообщалось, что начальная стоимость контракта составляет 472,5 млн рублей.
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