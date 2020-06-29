Радий Хабиров заявил, что в Башкирии будет новая традиция

Posted 29 июня 2020, 06:24
Published 29 июня 2020, 06:24
Modified 17 октября 2022, 20:27
Updated 17 октября 2022, 20:27
На оперативном совещании в правительстве республики, которое прошло 29 июня, Радий Хабиров подвел итоги празднования Дня молодежи и коснулся вопроса открытия и предназначения новой набережной.
По его словам, именно на набережной реки Белой, прошло массовое празднование 27 июня. Хабиров назвал это событие «прогоном», так как в дальнейшем там будут проводить все больше массовых событий. Глава республики также отметил, что это место обладает большим потенциалом.
Руководитель региона заявил, что набережная может стать одним из самых любимых, удобных и комфортных мест для отдыха. Он также отметил, что надеется, что ее закончат «завтра-послезавтра», чтобы пустить в эксплуатацию.
Медиакорсеть, напомним, ранее писала о том, что не нравится жителям города и почему набережная – это квест для предпринимателей. Некоторые уроженцы республики высказались, что это бетонный мир, в котором нет души.