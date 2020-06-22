Хабиров заявил, что не надо придумывать головную боль из-за голосования в Башкирии

Глава ЦИК РБ Илона Макаренко сообщила, что несмотря на рекомендацию воздержаться от посещения, голосование по поправкам в Конституцию все равно будет организовано в «красных зонах» инфекционных медицинских учреждений. Допущены туда будут те члены избиркома, у которых есть допуск.

По ее словам, планируется занести туда бюллетени, потом продизенфицировать и вынести. Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал идею ЦИК дезинфицировать каждый бюллетень. «Чтобы здесь сами себе не придумали головную боль», – отметил он.

Медиакорсеть ранее передавала, что голосование по поправкам будет проходить в течение недели, с 25 июня по 1 июля. Глава региона комментировал ранее это решение, что мера нужна для сохранения социальной дистанции.