Хабиров заявил, что не надо придумывать головную боль из-за голосования в Башкирии
На оперативном совещании в правительстве Башкирии 22 июня обсудили процедуру голосования по поправкам.
Глава ЦИК РБ Илона Макаренко сообщила, что несмотря на рекомендацию воздержаться от посещения, голосование по поправкам в Конституцию все равно будет организовано в «красных зонах» инфекционных медицинских учреждений. Допущены туда будут те члены избиркома, у которых есть допуск.
По ее словам, планируется занести туда бюллетени, потом продизенфицировать и вынести. Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал идею ЦИК дезинфицировать каждый бюллетень. «Чтобы здесь сами себе не придумали головную боль», – отметил он.
Медиакорсеть ранее передавала, что голосование по поправкам будет проходить в течение недели, с 25 июня по 1 июля. Глава региона комментировал ранее это решение, что мера нужна для сохранения социальной дистанции.
Однако на этом совещании Хабиров отметил, что пик избирателей все равно будет именно 1 июля, поэтому в этот день нужно работать особенно внимательно над безопасностью.