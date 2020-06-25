Радий Хабиров отчитался об итогах работы своей команды в 2019 году
Глава Башкирии выступил сегодня, 25 июня, с докладом перед депутатами Госсобрания.
По словам руководителя региона, в 2019 году на 2,5 процента вырос валовый республиканский продукт, его объект достиг 1,7 трн рублей. С наибольшими темпами роста закончила пятилетку и промышленность. Лучшие результаты показала «Башкирская содовая компания», «Башнефть», «ОЗНА», «Газпром нефтехим Салават», «Искож».
Вырос, отметил Хабиров, и объем продукции АПК, достигнув показателей в 170 млрд рублей, экспорт этой продукции вырос в полтора раза. Хабиров также сообщил о росте почти на 14 процентов инвестиций, благодаря чему в Национальном рейтинге инвестклимата Агентства стратегических инициатив республика поднялась с 23-го места на 16-е. Еще одним достижением глава назвал создание особой экономической зоны «Алга».
Кроме того, в регионе выросла и среднемесячная зарплата до 36 тысяч рублей, в номинальном выражении рост составил 8 процентов, в реальном – 1,5 процента.
Глава Башкирии отметил, что теперь в 2020 году задача правительства – поднять экономику, вернуть все сферы жизни и продвинуть республику в лидеры.
– И мы уверенно смотрим в будущее. Наше общество еще больше сплотилось. Теперь наша задача — как можно быстрее восстановить экономику, все сферы нашей жизни, вернуться к прежним темпам роста и вывести республику в число регионов-лидеров. Мы идем вперед спокойно и уверенно, и у нас все получится, – подытожил он.