Миллионы в бетоне: как набережная Уфы осталась без ливневок, туалета и коммуникаций

Спустя шесть лет после начала реконструкции уфимской набережной горожане наконец-то получили возможность прогуливаться вдоль реки Белой, любоваться закатами и видами родного города. Конечно, обновленный объект за все время строительства вызывал много противоречий. Кто-то возмущался обилием сплошного бетона, кто-то в целом некачественно проделанной работой.

Не стоит и забывать и тот факт, что на реконструкцию главной прогулочной части города за 6 лет потратили в общей сложности 12 миллиардов рублей. К слову, на последнем этапе строительства власти решили выделить еще 40 миллионов рублей на так называемые последние штрихи – элементы декора и плитку.

Отметим, что проект берегоукрепления был создан задолго до начала реконструкции. Тогда работа оценивалась в 10 миллиардов рублей. Около 1,3 млрд рублей из данной суммы было выделено федеральным бюджетом, а остальное должна была добавить республика. Тогда генподрядчиком работ по реконструкции набережной стала компания «Гидроремонт-ВКК», которая является дочерней фирмой ОАО «РусГидро». Именно там работал Рустэм Хамитов до назначения на пост главы Башкирии. Поэтому получение выгодного миллиардного контракта показалось подозрительным.

Еще в октябре 2019 года проверкой многострадальной уфимской набережной занялись сотрудники антикоррупционного отдела МВД по РБ. Полицейские запросили в столичной мэрии документы, касающиеся расходования бюджетных средств на строительство набережной. Уже тогда на реконструкцию из бюджета Башкирии было потрачено несколько миллиардов рублей, однако вместо этого уфимцы видели лишь бетонные сооружения.

«На всю набережную один туалет»

Уфимцы новое городское сооружение ждали очень давно. Казалось бы, денег и времени потрачено было немало. Наблюдая за стройкой за ограждениями, горожане хотели поучить современную набережную с торговыми точками, туалетами, местами для игр с детьми и зелеными насаждениями. Частично все это есть, но вот остается легкое ощущение, что обещали нам немного не то. Хотя, возможно, ожидания были немного завышены.

— Недавно прогуливались с мужем по набережной. Приехали сюда впервые после официального открытия. В районе Монумента дружбы все красиво и цивильно. Детям есть где побегать, родителям, где посидеть. Решили пойти дальше.

После моста начинается бетонный мир, в котором нет ни души, ни стиля. А стоит спуститься пониже – там грязь и лужи. За всю дорогу не встретили ни одного туалета, ни одного магазина, где можно купить воды, а ведь общая протяженность набережной составляет свыше 5 километров, — возмущается уфимка Марина Соловьева.

Обновленная набережная не устроила и спортсменов. Организатор Уфимского международного марафона Владислав Литвинчук на обсуждении Генплана Уфы высказался о части набережной, сделанной для бегунов и велосипедистов.

Фото: Mkset.ru

— Новая набережная — очень хороший пример того, как делали объект, не обсуждая его ни с кем. В начальном проекте были параллельные велодорожка, беговая и пешеходная, все это со специальным покрытием. В итоге сделали узенькую дорожку, на которой может уместиться только один человек и которая периодически совершенно нелогично прерывается и начинается вновь. И этот кусок — самый большой вклад в популяризацию здорового образа жизни в городе за много-много лет, — отметил спикер.

Гуляя по набережной можно понять, что кроме пешей прогулки или пробежки там заняться абсолютно нечем. Отсутствие летних кафе, любых видов развлечений и инфраструктуры еще больше обезличивают бетонного гиганта.

— Я, конечно, все понимаю, но почему на всю набережную есть всего одно заведение? При этом я часто бываю в той части города и ни разу не видела, что оно работает. Для кого оно построено? Какие там цены? Что там готовят? Может быть это особенное заведение не для обычных граждан? — задается вопросом уфимка Ксения Стриженова.

«Квест для предпринимателя»

16 июня городская администрация объявила о том, что на новой уфимской набережной все же планируется установить торговые павильоны и киоски. Их будет ровно 25. Сейчас они занесены в схему размещения нестационарных торговых объектов. Только вот как занять вакантное место никто не знает. Администрация города пока не уточнила, когда будут проводиться торги и на каких условиях будут отобраны владельцы арендованных бетонных кусочков земли.

Предприниматель из Уфы Руслан Шарифуллин, узнав об этой новости, написал пост на своей странице в Facebook. В частности, мужчина задавался вопросом, почему в Уфе нет места открытому бизнесу и получить разрешение на торговлю обычным попкорном в парке так сложно?

— Ура, хорошая новость. Мы будем гулять по набережной, покупать квас, мороженое и разноцветные гелиевые шарики. А вот кто это нам будет продавать? Почему в Башкирии поставить точку по продаже мороженного в парке или на набережной - это квест для предпринимателя и тайна за семью печатями? Открытые тендеры, открытые приглашения предпринимателей для участия - почему это не про Уфу?

Почему в Парке Горького московская мэрия дает открытые обучающие семинары по участию в тендерах на открытие торговых точек, а у нас все под ковром и в тихую? Зато у нас есть корпорация развития, фонды по поддержке малого бизнеса, куча комитетов и всего подобного. Но открытого бизнеса нет.

Кушайте непонятные чебуреки, смятое мороженое и пейте прокисший квас. Ах да, перевести на карту по «сберу» не забывайте. А в бизнес лезть не надо, секретно это и сложно, — задается вопросами Руслан Шарифуллин.

В комментариях бизнесмену предложили обратиться в администрацию города и по пунктам расписали порядок действий. Прежде всего ИП следует создать проект своего магазина или точки-продажи, затем подать заявку на участие в предпринимательском часе. Последним этапом будет встреча с мэром города, которые утвердит или не утвердит представленный проект. На первый взгляд звучит слишком сложно, но, кажется, схема рабочая.

К обсуждению подключился заместитель мэра Уфы Николай Фадеев. Именно он отвечает за проведение торгов и установку тех самых торговых точек. Чиновник предложил уфимцу посетить сайт-подсказку для инвесторов и предпринимателей. А если что-то будет непонятно, предложил прийти на личную встречу. Сам Руслан Шарифуллин отметил, что заходил на сайт, но конкретных инструкций, к примеру, для открытия точки с попкорном в городском парке он не нашел. А вот на встречу согласился.

Фото: Mkset.ru

Набережная без коммуникаций?

В ходе обсуждения обнаружилась и другая проблема. Для потенциально установленных торговых точек не предусмотрены никакие коммуникации. То есть даже если построить на набережной кафе, в нем не будет ни электричества, ни канализации.

— Если это действительно так, то набережная без коммуникаций - ну это примерно, как дом построить без коммуникаций, без воды и канализации. То есть, это натуральное должностное преступление, уголовное по целому букету статей: от халатности, растраты и до пресловутой коррупции. Естественно, группой лиц по предварительному сговору. Начиная с самого проектирования, конечно же, которое не предусмотрело коммуникации. Очень надеюсь, что мы ошибаемся. Иначе продавцам мороженого придется ходить в туалет в ведёрко и выливать это дело в реку, — также высказал свое мнение журналист Марат Гареев.

Тем не менее, предприниматель и член СПЧ при главе Башкирии Азамат Галин особой проблемы в этом не видит.

— Насколько я помню, в первоначальной концепции набережной Уфы не было торговых павильонов или других организованных мест для продажи. Я не исключаю, что их не было из-за того, что все эти коммуникации достаточно дорогие и всегда требуют значительно больше средств, чем просто закатать асфальт. Набережная с точки зрения торговли и организации городской среды всегда была привлекательна. Потому что большое количество молодежи постоянно находится на набережной. Для предпринимателей она очень выгодна, потому что река является местом притяжения людей. Вполне возможно, что все инфраструктурные затраты предприниматели возьмут на себя, потому что все это в конце концов окупается, — считает Азамат Галин.

Обычно именно из мелочей складывается общая картинка. Шесть лет ожиданий и потраченные миллиарды рублей из всех возможных бюджетов стоили нам отсутствием коммуникаций в бетонном царстве. К сожалению, недочеты при строительстве набережной уже сами дают о себе знать. Напомним, в начале июня уфимцы обнаружили дыру в дорожном покрытии по пути к спуску на набережную с парка Салавата Юлаева. Она стала настоящей ловушкой для автомобилей. К счастью, тогда никто не пострадал.

По запросу Медиакорсети своих разъяснений по поводу проведения и условий торгов на вакантные места для предпринимателей, а также наличие, либо отсутствие коммуникаций, пресс-служба администрации города пока не дала.