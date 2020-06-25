«Всему свое время»: Радий Хабиров ответил на инициативу назначить премьер-министра

С инициативой «обрести республике премьер-министра» выступил глава регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

Напомним, что пока должность премьер-министра республики исполняет сам глава региона. Первым заместителем премьер-министра с 28 октября является Андрей Назаров.

«Вы месяцев 8 назад говорили на встрече с журналистами, что вы даете полгода испытательного срока первому заместителю премьер-министра Башкирии, присмотритесь, как будет работать новое правительство и в целом команда. Не пришло ли время Башкортостану обрести, наконец, своего премьер-министра?» - задал вопрос Рустем Ахмадинуров Радию Хабирову.

Глава республики ответил довольно лаконично: «Свою оценку работы правительства я уже дал. Она высокая. Но всему свое время».