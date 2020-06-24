Владимир Путин принял решение и подписал указ о новой единовременной выплате

Выплата не будет учитываться, как доход семьи при дальнейшем предоставлении мер поддержки. Тем семьям, которые ранее уже получали компенсацию, подавать снова документы в Пенсионный фонд России не нужно. Те, кто не получил июньские выплаты, имеют право обратиться в фонд до октября 2020 года.