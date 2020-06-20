В Башкирии еще больше людей смогут рассчитывать на выплаты на детей от 3 до 7 лет
Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
В Башкирии расширили список получателей пособие на детей от 3 до 7 лет. Если раньше на нее могли претендовать малоимущие семьи, чьи доходы не больше прожиточного минимума и при этом все работоспособные члены семьи работают, либо учатся на очном отделении, то теперь правила изменились.
— Теперь данную выплату смогут получить все малоимущие семьи, имеющие детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, независимо от факта трудоустройства или обучения родителей, что станет для них существенной поддержкой в данной ситуации. Особенность предоставления указанной выплаты заключается в том, гражданам достаточно только подать заявление без необходимости представления документов. Все необходимые документы запрашиваются путем межведомственного взаимодействия в органах, в распоряжении которых они находятся, — сообщили в городской мэрии.
Напомним, ранее Ленара Иванова сообщила об увеличении размера пособия безработным гражданам, имеющим детей: если раньше это было только для тех, кто уволился после 1 марта, то теперь всем, кто был признан безработным и при этом имеет детей, увеличен размер пособия — на 3 тысячи рублей на каждого ребенка.