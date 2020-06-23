Герои Новгородской области получают самые большие выплаты в России
Сегодня, 17:57ОбществоФото: pixabay.com
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Специалисты провели исследование и установили, в каком регионе Герои СССР и России, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей получают получают больше всего выплат.
Так, как сообщает News.ru, самые высокие компенсации оказались у жителей Новгородской области - почти 68 тысяч рублей в месяц. На втором месте расположилась Иркутская область - 65,8 тысяч рублей. Третье место заняла республика Марий Эл - 65,4 тысячи рублей.
Немного меньше получают герои в Хакасии и на территории Камчатского края - по 65,3 тысячи рублей в месяц.
Самые минимальные выплаты зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе (28,1 тысяч рублей), Дагестане (30,3 тысяч рублей), Владимирской (31,8 тысяча рублей) и Ярославской (36,5 тысяч рублей) областей.
В среднем по России каждый герой получает 52,8 тысячи рублей в месяц.
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