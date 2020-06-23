Герои Новгородской области получают самые большие выплаты в России

Так, как сообщает News.ru, самые высокие компенсации оказались у жителей Новгородской области - почти 68 тысяч рублей в месяц. На втором месте расположилась Иркутская область - 65,8 тысяч рублей. Третье место заняла республика Марий Эл - 65,4 тысячи рублей.

Немного меньше получают герои в Хакасии и на территории Камчатского края - по 65,3 тысячи рублей в месяц.

Самые минимальные выплаты зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе (28,1 тысяч рублей), Дагестане (30,3 тысяч рублей), Владимирской (31,8 тысяча рублей) и Ярославской (36,5 тысяч рублей) областей.