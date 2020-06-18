Профсоюз врачей: медики не получают положенных выплат

По мнению профсоюза работников здравоохранения России, в регламент о выплатах «коронавирусных» надбавок до сих пор не внесены необходимые поправки, поэтому многие врачи все еще не получают заслуженные выплаты за работу с опасной инфекцией. В связи с этим отраслевой профсоюз направил в министерство обращение с требованием прислушаться к медицинским коллективам и пересмотреть документы.

— В сфере здравоохранения продолжаются масштабные нарушения трудовых прав врачей и медперсонала — это вынуждены зафиксировать в профсоюзе работников здравоохранения РФ по итогу множества обращений из первичных организаций,

— считают в профсоюзе работников здравоохранения РФ.

По мнению профлидеров, нарушения, о которых идет речь, — следствие не чьей-то злой воли, а «банальная непродуманность решений, принимаемых в спешке и, что называется, задним числом». Этого можно было избежать, если бы Минздрав уделял больше внимания консультациям с представителями коллективов, а не игнорировал устоявшиеся принципы социального партнерства, ссылаясь на чрезвычайное положение.

— В происходящем нас удивляет несколько вещей, — отмечает заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников. — Во-первых, отсутствие каких-либо консультаций с профсоюзом, что противоречит нормам соцпартнерства. Нам говорят, что такие консультации затянули бы процесс. Это не так.

Мы были готовы максимально оперативно представить все необходимые поправки. А в итоге — процесс получения выплат оказался несправедливым. Многие заслуживающие выплат медработники не могут их получить! Во-вторых, удивляет то, что Минздрав отказывается оперативно реагировать на очевидные ошибки, недоработки, несоответствия и переделывать необходимые документы, своевременно давая разъяснения. В-третьих, от наших многочисленных жалоб словно отмахиваются и таким образом попросту игнорируют мнение тысяч коллективов, работающих непосредственно «в поле».

Ситуация осложняется тем, что в этот период не представляется возможным согласовать массовые коллективные действия даже по столь серьезному поводу. Но если проблему несправедливости не решить, она никуда не денется. А это приведет к многочисленным скандалам, массовым увольнениям врачей, стихийным акциям протеста.

Как подчеркивают в профсоюзе, даже через три месяца после начала пандемии условия и порядок расходования федеральных средств, предназначенных медработникам, четко не регламентированы. Из-за этого невозможно объективно оценивать участие работников в оказании медпомощи больным COVID-19. Как и урегулировать вопрос о признании страховыми тех случаев, когда работники сами заболевают коронавирусом.

Также неурегулированными остаются вопросы стимулирования труда медработников в учреждениях, не предназначенных для лечения зараженных коронавирусом: там работники оказывают помощь людям без установленного диагноза COVID-19, то есть в условиях высокой опасности заражения. При у этом угроза не раз подтверждалась — вспышками заболеваний в медорганизациях.

— В июне вопросов по оплате труда стало значительно меньше, — отмечает председатель Республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин. — Разбираемся в каждом случае персонально. Здесь многое зависит от того, как оформлялась и учитывалась работа конкретного сотрудника, есть ли подтверждающие документы работы с коронавирусом или группой риска. О необходимости точнее трактовать понятие «лица из группы риска» в целях решения о стимулирующих выплатах наш профсоюз обратился к министру здравоохранения РФ.

Напомним, ранее Медиакорсеть писала о том, что согласно 313 Указу Президента РФ медработникам и водителям автомобилей скорой помощи должны быть предоставлены дополнительные страховые гарантии на случай заражения коронавирусной инфекцией при исполнении должностных обязанностей, повлекшего ущерб для жизни и здоровья. В случае временной нетрудоспособности в связи с заболеванием, вызванным лабораторно подтверждённым коронавирусом COVID-19, медики получают единовременную страховую выплату в размере 68811 рублей — по словам замминистра здравоохранения РБ Ирины Кононовой, в случае острого заболевания.