В Башкирии расходы на ремонт подъездов сократили на 475 млн рублей из-за пандемии

— В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и с необходимостью обеспечения масштабных противоэпидемиологических мероприятий были внесены коррективы в программу ремонта подъездов, существенно сократив ее финансирование и количество ремонтируемых подъездов. На сегодняшний день регоператором проведены все необходимые процедуры по выбору подрядных организаций, заключены контракты на 636 млн рублей на ремонт 2185 подъездов, расположенных в 699 многоквартирных домах, — отметил Борис Беляев.