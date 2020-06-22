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Posted 22 июня 2020, 06:54

Published 22 июня 2020, 06:54

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

В Башкирии расходы на ремонт подъездов сократили на 475 млн рублей из-за пандемии

В Башкирии расходы на ремонт подъездов сократили на 475 млн рублей из-за пандемии

22 июня 2020, 06:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом сообщил министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев на оперативном совещании правительства республики.

Изначально в перечеь было включено 3382 подъезда, расположенных в 1151 многоквартирном доме на общую сумму 1,1 млрд руб.

— В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и с необходимостью обеспечения масштабных противоэпидемиологических мероприятий были внесены коррективы в программу ремонта подъездов, существенно сократив ее финансирование и количество ремонтируемых подъездов. На сегодняшний день регоператором проведены все необходимые процедуры по выбору подрядных организаций, заключены контракты на 636 млн рублей на ремонт 2185 подъездов, расположенных в 699 многоквартирных домах, — отметил Борис Беляев.

Чиновник подчеркнул, что к ремонту привлечено 5 генподрядных организаций (ООО «Строй-Ресурс», ООО «Санстрой», ООО «Прометхстрой», ООО «Тритон», ООО «Стандартстрой») и более 60 убподрядных организаций — в основном, это местные управляющие компании, частные организации и строительные фирмы.

Ремонтные работы начались в конце марта, но в связи с введением в республике режима самоизоляции приостановились. Они были возобновлены с 8 июня. В настоящее время ремонт ведется в 1117 подъездах, в 132 — ремонт уже завершен.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Ремонт#ЖКХ
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