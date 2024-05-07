Собрали главные провалы в работе арестованного главы Минтранса Башкирии

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Клебанов занимался возведением путепровода в Зинино. Открытие дороги переносили несколько раз. Объект начали строить еще в 2021 году, а открыть его собирались летом 2023. Однако ввод путепровода в эксплуатацию отложили, а вскоре при строительстве развязки был обнаружен серьезный дефект — смещение опорных конструкций. Все это привело к возбуждению уголовного дела.
В декабре, наконец, состоялось «техническое открытие» Зининского путепровода. Между тем, у многих жителей из-за этого возникли проблемы с общественным транспортом.
Арестованный министр транспорта также был ответственен за «Восточный выезд». Многострадальный проект начали возводить еще в 90-е, однако, строительство пришлось свернуть из-за недостатка финансирования. Возобновили его при вступлении в должность главы Башкирии Радия Хабирова.
«Восточный выезд» был достроен и торжественно открыт в марте 2024 года. Однако, и тут не обошлось без происшествий. После сдачи дороги в эксплуатацию, в садах неподалеку начался настоящий потоп. Местные жители уверены: причина — плохо спроектированный путепровод. Ранее под мостом через трубу текла вода, теперь же русло оказалось перекрыто, в результате талые воды стали стекать уже в сады.
В начале 2024 года Хабиров раскритиковал руководство Минтранса Республики Башкортостан за рост смертности на дорогах региона. Клебанов отчитался о том, что только с 29 января по 4 февраля в Башкирии произошло 206 аварий, в которых пострадали 260 человек и погибли 26 человек.
Всего же с начала 2024 года в авариях на дорогах Башкирии погибли 108 человек — об этом экс-чиновник отчитался 6 мая, за день до задержания. Количество жертв ДТП, таким образом, на 32 больше, чем за аналогичный период минувшего года.
Среди последних дорожных скандалов можно также вспомнить огромные пробки в Уфимском районе. Движение на трассе затруднено из-за неудачного выбора времени для проведения ремонтных работ. Хабиров в сложившейся ситуации обвинил не только подрядную организацию, но и Минтранс.
«Эту пробку вы создали все вместе своими несогласованными действиями. Люди простояли в этой пробке минимум два часа. Когда я обо всем этом узнал, то вмешался в ситуацию. Иначе была бы по 23:00 и растянулась бы до Стерлитамака», — высказался тогда руководитель республики.