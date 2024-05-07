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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 10:26

Названы главные провалы по итогам работы главы Минтранса Башкирии

Собрали главные провалы в работе арестованного главы Минтранса Башкирии

7 мая 2024, 07:27
Фото: vk.com/Александр Клебанов

Названы главные провалы по итогам работы главы Минтранса Башкирии

Главу Минтранса Башкирии Александра Клебанова задержали силовики. Главу ведомства обвинили во взяточничестве и уже уволили с должности. Mkset собрал несколько крупных «косяков» чиновника на посту. Клебанов за несколько лет работы успел стать участником ряда скандалов.

Зининский путепровод

Клебанов занимался возведением путепровода в Зинино. Открытие дороги переносили несколько раз. Объект начали строить еще в 2021 году, а открыть его собирались летом 2023. Однако ввод путепровода в эксплуатацию отложили, а вскоре при строительстве развязки был обнаружен серьезный дефект — смещение опорных конструкций. Все это привело к возбуждению уголовного дела.

В декабре, наконец, состоялось «техническое открытие» Зининского путепровода. Между тем, у многих жителей из-за этого возникли проблемы с общественным транспортом.

Фото: мэрия Уфы

Восточный выезд

Арестованный министр транспорта также был ответственен за «Восточный выезд». Многострадальный проект начали возводить еще в 90-е, однако, строительство пришлось свернуть из-за недостатка финансирования. Возобновили его при вступлении в должность главы Башкирии Радия Хабирова.

«Восточный выезд» был достроен и торжественно открыт в марте 2024 года. Однако, и тут не обошлось без происшествий. После сдачи дороги в эксплуатацию, в садах неподалеку начался настоящий потоп. Местные жители уверены: причина — плохо спроектированный путепровод. Ранее под мостом через трубу текла вода, теперь же русло оказалось перекрыто, в результате талые воды стали стекать уже в сады.

Фото: mkset.ru

Смертность на дорогах

В начале 2024 года Хабиров раскритиковал руководство Минтранса Республики Башкортостан за рост смертности на дорогах региона. Клебанов отчитался о том, что только с 29 января по 4 февраля в Башкирии произошло 206 аварий, в которых пострадали 260 человек и погибли 26 человек.

Всего же с начала 2024 года в авариях на дорогах Башкирии погибли 108 человек — об этом экс-чиновник отчитался 6 мая, за день до задержания. Количество жертв ДТП, таким образом, на 32 больше, чем за аналогичный период минувшего года.

Многокилометровые пробки в Булгаково

Среди последних дорожных скандалов можно также вспомнить огромные пробки в Уфимском районе. Движение на трассе затруднено из-за неудачного выбора времени для проведения ремонтных работ. Хабиров в сложившейся ситуации обвинил не только подрядную организацию, но и Минтранс.

«Эту пробку вы создали все вместе своими несогласованными действиями. Люди простояли в этой пробке минимум два часа. Когда я обо всем этом узнал, то вмешался в ситуацию. Иначе была бы по 23:00 и растянулась бы до Стерлитамака», — высказался тогда руководитель республики.

Главу минтранса Башкирии задержали силовики
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Ранее Mkset также рассказывал о прошлом Клебанова до назначения на пост.

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