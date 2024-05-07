Собрали главные провалы в работе арестованного главы Минтранса Башкирии

«Восточный выезд» был достроен и торжественно открыт в марте 2024 года. Однако, и тут не обошлось без происшествий. После сдачи дороги в эксплуатацию, в садах неподалеку начался настоящий потоп. Местные жители уверены: причина — плохо спроектированный путепровод. Ранее под мостом через трубу текла вода, теперь же русло оказалось перекрыто, в результате талые воды стали стекать уже в сады.