За неделю движения нету: В Уфе вызовут регоператора на ковер из-за ремонта подъездов

Сегодня, 16 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин отчитал подчиненных за отсутствие прогресса в проведении капитального ремонта подъездов.

Из доклада начальника управления жизнеобеспечения мэрии Никиты Дмитриева следовало, что на сегодняшний день капитальный ремонт завершен в подъездах в 104 домах, по акту приемки принятые 94 подъезда в 30 домах. При этом, как оказалось, за минувшую неделю не было принято ни одного подъезда.

- Никакого движения нету у вас, вызывайте регоператора и подрядчиков. Если нужно, я сам приму участие в совещании, - отреагировал на услышанное Ульфат Мустафин.