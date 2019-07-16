За неделю движения нету: В Уфе вызовут регоператора на ковер из-за ремонта подъездов
В мэрии Уфы обсудили ход капитального ремонта подъездов.
Сегодня, 16 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин отчитал подчиненных за отсутствие прогресса в проведении капитального ремонта подъездов.
Из доклада начальника управления жизнеобеспечения мэрии Никиты Дмитриева следовало, что на сегодняшний день капитальный ремонт завершен в подъездах в 104 домах, по акту приемки принятые 94 подъезда в 30 домах. При этом, как оказалось, за минувшую неделю не было принято ни одного подъезда.
- Никакого движения нету у вас, вызывайте регоператора и подрядчиков. Если нужно, я сам приму участие в совещании, - отреагировал на услышанное Ульфат Мустафин.
Напомним, накануне на оперативном совещании в правительстве Башкирии также осуждалась реализация программы «Башкирские дворики», в которой были найдены серьезные недостатки в благоустройстве детских площадок после капремонта.