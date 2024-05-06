В Башкирии посреди мая просят Хабирова вернуть отопление: что ответили власти

В Башкирии хотят вернуть отопление в мае

Жители Башкирии стали массово просить главу республики включить в домах отопление. Пользователи соцсетей оставляют свои обращения на странице Радия Хабирова. Как пишут уфимцы и жители районов республики, в некоторых домах с начала месяца стало невыносимо холодно.