В Башкирии посреди мая просят Хабирова вернуть отопление: что ответили власти

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
«Дома ужасно холодно. Грудные дети, пожилые люди страдают. Весь май будет холодным, — пишет Айгуль З. — В садиках тоже нет отопления».
Многие пользователи также сетуют на то, что подобные ситуации происходят «каждый год».
«Отопление отключили в середине апреля, где это видано? Каждый год в мае бывают холода. Сейчас в квартире холоднее, чем на улице. Дети мерзнут и болеют», — написала Диана С.
На обращения уже появилась реакция от властей региона. В МинЖКХ Башкирии заявили, что дать тепло в дома не получится.
«После завершения отопительного периода начинается подготовка к следующему сезону. Это капитальные ремонты, испытания оборудования и тепловых сетей. В связи с чем кратковременное подключение технически невозможно», — пишет представитель ведомства.