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Published Сегодня, 15:47

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Updated Сегодня, 15:49

В Башкирии хотят вернуть отопление в мае

В Башкирии посреди мая просят Хабирова вернуть отопление: что ответили власти

6 мая 2024, 15:47
Фото: PxHere

В Башкирии хотят вернуть отопление в мае

Жители Башкирии стали массово просить главу республики включить в домах отопление. Пользователи соцсетей оставляют свои обращения на странице Радия Хабирова. Как пишут уфимцы и жители районов республики, в некоторых домах с начала месяца стало невыносимо холодно.
«Дома ужасно холодно. Грудные дети, пожилые люди страдают. Весь май будет холодным, — пишет Айгуль З. — В садиках тоже нет отопления».

Многие пользователи также сетуют на то, что подобные ситуации происходят «каждый год».

«Отопление отключили в середине апреля, где это видано? Каждый год в мае бывают холода. Сейчас в квартире холоднее, чем на улице. Дети мерзнут и болеют», — написала Диана С.
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На обращения уже появилась реакция от властей региона. В МинЖКХ Башкирии заявили, что дать тепло в дома не получится.

«После завершения отопительного периода начинается подготовка к следующему сезону. Это капитальные ремонты, испытания оборудования и тепловых сетей. В связи с чем кратковременное подключение технически невозможно», — пишет представитель ведомства.
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