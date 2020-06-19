В Башкирии количество заболевших коронавирусом достигло 4792 человек

Однако, в Проуфу передают, что в ответ на их запрос в минздраве региона сообщили, что умерших от коронавируса медиков нет. Медиакорсеть также отправляла свой запрос 11 июня о смертности от коронавируса и с пациентов с ним, но ответ так и не пришел.