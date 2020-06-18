В УМПО в Башкирии прокомментировали слухи о новой вспышке коронавируса

Как прокомментировала ситуацию начальник управления корпоративных коммуникаций УМПО Ольга Копцева, в период с 25 марта по 18 июня зафиксирован 41 подтвержденный случай коронавируса, 28 лечатся в режиме самоизоляции, 2 в стационаре, 11 излечились и вернулись к профессиональной деятельности. Общее число сотрудников составляет 21 264 человека.

При этом отметим, что на предприятии не ведется статистика учета заболевших внебольничной пневмонией, поскольку для этого не предписаний Роспотребнадзора республики.

Напомним, что в сети появилась информация о том, что все больше сотрудников УМПО за последнее время жалуются на высокую температуру.