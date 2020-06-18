В Минздраве Башкирии рассказали о новых симптомах и осложнениях при коронавирусе

Заместитель министра Башкирии Ирина Кононова озвучила свежие данные по исследованию коронавируса. Если раньше характерными признаками болезни являлась температура, отдышка и потеря обоняния, то теперь список симптомов пополнился кишечным расстройством.

— Есть кишечная форма коронавирусной инфекции и проявление сосудистой, которая поражает и внутренние органы, головной мозг. В начале течения этой болезни нашими коллегами из Москвы были зафиксированы случаи молодых инсультов, — сказала Ирина Кононова.