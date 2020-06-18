В Минздраве Башкирии рассказали о новых симптомах и осложнениях при коронавирусе
Сегодня, 15:20ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
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Врачи добавили изменения в схему лечения опасного заболевания.
Заместитель министра Башкирии Ирина Кононова озвучила свежие данные по исследованию коронавируса. Если раньше характерными признаками болезни являлась температура, отдышка и потеря обоняния, то теперь список симптомов пополнился кишечным расстройством.
— Есть кишечная форма коронавирусной инфекции и проявление сосудистой, которая поражает и внутренние органы, головной мозг. В начале течения этой болезни нашими коллегами из Москвы были зафиксированы случаи молодых инсультов, — сказала Ирина Кононова.
Минздрав России включил в рекомендации по лечению опасного заболевания препараты, которые разжижают кровь. Это позволяет улучшать скорость и жидкие свойства крови, что является профилактикой инфарктов и инсультов.
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