mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 июня 2020, 06:13

Published 10 июня 2020, 06:13

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

В Уфе выберут лучших местных предпринимателей

В Уфе выберут лучших местных предпринимателей

10 июня 2020, 06:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Прием документов продолжится до 19 июня в Уфимском городском фонде развития и поддержки малого предпринимательства (ул. бульвар Ибрагимова, 19).

Победителей определят в номинациях «Лучший молодой предприниматель», «Лучший социальный предприниматель года», а также в сфере производства, высокотехнологичного производства, производства продукции легкой промышленности, общественного питания, оптовой и розничной торговли, в сфере услуг, информационных технологий, а также в сфере производства, переработки с/х продукции и продуктов питания.

Организаторы конкурса — администрация Уфы и Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства. Участниками могут стать субъекты МСП, зарегистрированные на территории Уфы. Для участия в номинации «Лучший молодой предприниматель» допускается субъект МСП: физическое лицо не старше 30 лет, занимающееся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, или любая коммерческая организация, директором и (или) учредителем которой является гражданин РФ не старше 30 лет, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Уфы.

Торжественное награждение по традиции состоится в большом зале уфимской администрации. Победителям вручат диплом и статуэтку. Также компании бесплатно будет передан видеоролик о предприятии.

Конкурс проводится в рамках муниципальной программы по развитию малого и среднего предпринимательства, и будет активно способствовать реализации в башкирской столице нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Материалы по теме
В Башкирии для индивидуальных предпринимателей обнулят арендную ставкуБолее 60 000 предпринимателям Башкирии могут снизить налог до 1%«Сами решим»: более 80% предпринимателей не рассчитывают на поддержку государства
#Андрей Королев#Общество#Экономика#Бизнес#Касается каждого#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика