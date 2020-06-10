В Уфе выберут лучших местных предпринимателей

Организаторы конкурса — администрация Уфы и Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства. Участниками могут стать субъекты МСП, зарегистрированные на территории Уфы. Для участия в номинации «Лучший молодой предприниматель» допускается субъект МСП: физическое лицо не старше 30 лет, занимающееся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, или любая коммерческая организация, директором и (или) учредителем которой является гражданин РФ не старше 30 лет, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Уфы.