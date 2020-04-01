В Башкирии для индивидуальных предпринимателей обнулят арендную ставку
Такие льготы будут действовать не для всех.
В Башкирии до конца года обнулят арендную ставку для индивидуальных предпринимателей, которые пользуются помещениями муниципальной собственности. О мерах поддержки бизнесменов рассказала на онлайн-брифинге председатель Госкомитета РБ по предпринимательству Римма Бойцова.
Поддержку окажут также тем бизнесменам, которые выкупили нежилые объекты у государства. Они получат отсрочку по платежам.
Арендаторам, которые пользуются помещениями частных юридических или физических лиц, Римма Бойцова посоветовала договариваться с владельцами недвижимости.
— Мы уже видим прецеденты, когда одним также обнулили арендную плату. Другие арендодатели дали серьезные скидки. И это правильно. Если арендатор совсем уйдет с этой площади, потом сложно будет заполнить эти торговые центры, — сказала Римма Бойцова.