Более 60 000 предпринимателям Башкирии могут снизить налог до 1%

Пока рядовые жители республики вынуждены находиться в самоизоляции, власти и общественность ищут пути спасения. В том числе, спасения экономики Башкирии.

Накануне, 27 апреля, президент Торгово-промышленной палаты РБ Тимур Хакимов принял участие в заседании инвестиционного совета под руководством главы республики Радия Хабирова. Обсуждался второй пакет мер поддержки для повышения устойчивости экономики региона, а также перспективы реализации инвестиционных и социальных проектов.

Руководитель ТПП РБ внес ряд смелых предложений, которые должны в максимально короткие сроки помочь восстановиться малому и среднему бизнесу, и, как следствие, – экономике Башкирии.

Число предпринимателей, которые получат льготы, увеличится

- Давно ведутся баталии по поводу количества кодов ОКВЭД, которые подпадают под уменьшение налоговой ставки по УСН с 6 до 1%. Некоторые регионы используют это в качестве рекламы: мол, открывай бизнес у нас – получишь сниженную налоговую ставку. Мы, ТПП РБ и республиканское правительство, решили подойти к этому вопросу комплексно и более продуманно, - рассказывает Тимур Хакимов. – В настоящее время мы дорабатываем комплекс мер поддержки МСП. Количество предпринимателей, которые смогут претендовать на пониженную ставку, значительно возрастет, по сравнению с тем, что планировалось изначально. Согласно актуальным прогнозам, льготы получат более 60 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.

Однако ясно, что часть предпринимателей останется «за бортом». И этому есть логичное объяснение.

- Некоторые отрасли экономики в нынешних условиях, связанных с пандемией, чувствуют себя очень хорошо. Почему мы должны им снижать нагрузку? – резонно замечает президент ТПП РБ. - И второе. Изначально мы включили в льготную категорию те отрасли, которые больше всего пострадали. А сейчас решили пойти от обратного: взяли те отрасли, которые не пострадали, и снизили налоговую ставку всем остальным, кроме них.

Бюджет спасет… «теневой бизнес»?

Президент ТПП Башкирии отмечает, что Палата, как общественная организация для поддержки бизнеса, в первую очередь, должна представлять интересы предпринимателей.

- Мы понимаем, зачем это делаем. Те предприятия, которым придется меньше платить налогов, эти деньги могут пустить на восстановление своего бизнеса, либо как минимум сохранить его, - поясняет Тимур Хакимов.

Впрочем, есть мнение, что у такого широкого жеста могут быть неблагоприятные последствия: раз налоговые вливания сократятся, бюджет будет истощен. На это у руководства ТПП РБ нашлись контраргументы.

- Все мы понимаем, что у бюджета есть огромная социальная нагрузка, но при этом даже если мы все ОКВЭДы переведем на льготную ставку, те миллиарды, которые мы якобы не получим, – мы все равно их не получили бы. Поэтому у нас есть альтернативное решение: будем выводить из тени предприятия. Сейчас, когда процентная ставка уменьшается до 1%, бизнесу глупо работать полулегально. Особенно учитывая, с одной стороны, все меры поддержки, которые они могут получить, и, с другой стороны, – усиленную работу правоохранительных органов и других госструктур.

По мнению главы ТПП РБ, при гарантированной налоговой льготе в 1%, многие предприятия выйдут из тени добровольно. Но поскольку эта мера – временная, впоследствии, через три или, возможно, шесть месяцев, бюджет выйдет в плюс.