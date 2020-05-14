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Posted 14 мая 2020, 06:17

Published 14 мая 2020, 06:17

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

Вылетевший из Петербурга в Уфу самолет подал сигнал тревоги

Вылетевший из Петербурга в Уфу самолет подал сигнал тревоги

14 мая 2020, 06:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Самолет подал сигнал тревоги в воздухе и вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщил ТАСС.

Вчера, 13 мая, самолет, принадлежавший футбольному клубу «Зенит», подал в воздухе сигнал тревоги. Воздушное судно после подачи сигнала сразу начало возвращаться в аэропорт.

Сигнал тревоги, передают журналисты со ссылкой на собеседника поступил через 25 минут после вылета. Пилоты рейса SU 6413 передали аварийный код 7700.

Сообщается, что экипаже передали о разгерметизации, из-за которой принято решение вернуться в Пулково. В настоящий момент самолет уже благополучно вернулся и находится в воздушной гавани.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Самолеты#Самолет
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