В Аргентине разбился самолет с врачами

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На территории Аргентины при заходе на посадку в аэропорте Антонио Пароди разбился самолет, перевозивший медиков. Аэропорт расположен недалеко от города Эскель.
Как сообщает газета “Известия”, предварительно известно о гибели двух человек.
Трагедия случилась в 23:00 по местному времени 5 мая (6 мая 5:00 по московскому времени). Лайнер Learjet 35 сел в 100 метрах от полосы, после чего раздался взрыв.
Подчеркивается, что рейс направлялся из Санта-Фе в Буэнос-Айрес для транспортировки ребенка на лечение. В момент взрыва он был с родителями в машине скорой. На борту самолета были два члена экипажа, врач и медсестра.
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