В Аргентине разбился самолет с врачами

Трагедия случилась в 23:00 по местному времени 5 мая (6 мая 5:00 по московскому времени). Лайнер Learjet 35 сел в 100 метрах от полосы, после чего раздался взрыв.

Подчеркивается, что рейс направлялся из Санта-Фе в Буэнос-Айрес для транспортировки ребенка на лечение. В момент взрыва он был с родителями в машине скорой. На борту самолета были два члена экипажа, врач и медсестра.