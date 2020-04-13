Фото: wikimedia.org
В аэропорту Екатеринбурга самолет совершил экстренную посадку из-за задымления
13 апреля, 22:20Происшествия
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Самолет «Уральских авиалиний» вынужден был приземлиться в аэропорту Кольцово из-за задымления в кабине пилотов. Никто не пострадал.
Самолет вылетел в Москву, однако вернулся по причине задымления, пишет fedpress.ru. Посадка прошла хорошо. Сотрудники технических служб выясняют причины случившегося.
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