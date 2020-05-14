Власти Башкирии рассказали, как пройдет последний звонок

Posted 14 мая 2020, 08:07
Published 14 мая 2020, 08:07
Modified 17 октября 2022, 20:42
Updated 17 октября 2022, 20:42
По словам Мавлетбердина, передает «Башинформ» празднование «Последнего звонка» состоится 29 мая. Однако в этом году выпускники его встретят в онлайн-формате.
Первый замминистра сообщил, что праздник будет дистанционным без прямого контакта учителей и учеников вне стен или кафе. Письма с просьбой провести онлайн-флешмобы уже спущены в муниципалитеты.
Такой же формат предполагается для учеников четвертых и девятых классов и выпускников детских садов.
Напомним, ранее в Минпросвещения сообщили об отмене экзаменов ЕГЭ и ОГЭ. Выпусники 9-го класса могут получить оценку за ОГЭ на основании итоговых отметок. Что касается ЕГЭ, то его могут отменить для учеников, которые не планируют поступление.