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Posted 14 мая 2020, 08:07

Published 14 мая 2020, 08:07

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

Власти Башкирии рассказали, как пройдет последний звонок

Власти Башкирии рассказали, как пройдет последний звонок

14 мая 2020, 08:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Последний звонок в этом году пройдет в необычном формате. Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки республики Ильдар Мавлетбердин.

По словам Мавлетбердина, передает «Башинформ» празднование «Последнего звонка» состоится 29 мая. Однако в этом году выпускники его встретят в онлайн-формате.

Первый замминистра сообщил, что праздник будет дистанционным без прямого контакта учителей и учеников вне стен или кафе. Письма с просьбой провести онлайн-флешмобы уже спущены в муниципалитеты.

Такой же формат предполагается для учеников четвертых и девятых классов и выпускников детских садов.

Напомним, ранее в Минпросвещения сообщили об отмене экзаменов ЕГЭ и ОГЭ. Выпусники 9-го класса могут получить оценку за ОГЭ на основании итоговых отметок. Что касается ЕГЭ, то его могут отменить для учеников, которые не планируют поступление.

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#Общество#Новости#Последний звонок
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