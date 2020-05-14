Власти Башкирии рассказали, как пройдет последний звонок

Напомним, ранее в Минпросвещения сообщили об отмене экзаменов ЕГЭ и ОГЭ. Выпусники 9-го класса могут получить оценку за ОГЭ на основании итоговых отметок. Что касается ЕГЭ, то его могут отменить для учеников, которые не планируют поступление.