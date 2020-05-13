Минпросвещения РФ сообщили о своем решении об экзаменах ЕГЭ и ОГЭ
В Министерстве образования приняли окончательное решение о сдаче экзаменов ЕГЭ для выпускников и ОГЭ для 9-го класса.
В ведомстве опубликовали заявление, в котором поставлена окончательная точка по поводу сдачи Единого государственного экзамена и Обязательного госудаственного экзамена. Информацию дали в пресс-службе министерства.
Сообщается, что для девятиклассников обязательные экзамены по русскому языку и математике будут отменены. Практически аналогичное решение принято и для ЕГЭ. В ведомстве решили отменить их для тех выпускников 11 классов, которые не планируют поступать в университет. В обоих случаях оценки в аттестат буду выставлены по итогам года.
Ранее министр образования в Башкирии Айбулат Хажин заявлял, что экзамены будут проведены, но в более поздние сроки. Глава ведомства заявлял, что предварительные даты – 8 июня начало ЕГЭ, 9 июня начало ОГЭ.