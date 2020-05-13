Минпросвещения РФ сообщили о своем решении об экзаменах ЕГЭ и ОГЭ

Сообщается, что для девятиклассников обязательные экзамены по русскому языку и математике будут отменены. Практически аналогичное решение принято и для ЕГЭ. В ведомстве решили отменить их для тех выпускников 11 классов, которые не планируют поступать в университет. В обоих случаях оценки в аттестат буду выставлены по итогам года.