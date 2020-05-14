В Башкирии гастарбайтеров изолировали в гостинице из-за вспышки коронавируса

Сообщается, что группу граждан из Узбекистана, которые работают в одном из тепличных хозяйств, изолировали рядом с Усть-Катавом на трассе М-5. Причина изоляции – выявленный коронавирус у одного из работников.

12 мая троих работников с подозрением на COVID-19 госпитализировали в Месягутовскую ЦРБ. 13 мая диагноз COVID подтвердился у двоих работников.

«Больным проведена компьютерная томография грудной клетки, по результатам исследования у всех троих выявлены рентген-признаки COVID-19, у двоих из них диагноз подтвердился лабораторно», - рассказал главврач Месягутовской ЦРБ Валерий Трофимов.

Он также отметил, что пациенты размещены в боксах, их состояние улучшилось. Остальных 86 человек изолировали в придорожной гостинице на территории Салаватского района, где они жили, анализы взяли у всех контактировавших с больными.