В Башкирии гастарбайтеров изолировали в гостинице из-за вспышки коронавируса
Всех разместили на территории придорожного кафе в Салаватском районе. Об этом передали журналисты издания «На земле Салавата».
Сообщается, что группу граждан из Узбекистана, которые работают в одном из тепличных хозяйств, изолировали рядом с Усть-Катавом на трассе М-5. Причина изоляции – выявленный коронавирус у одного из работников.
12 мая троих работников с подозрением на COVID-19 госпитализировали в Месягутовскую ЦРБ. 13 мая диагноз COVID подтвердился у двоих работников.
«Больным проведена компьютерная томография грудной клетки, по результатам исследования у всех троих выявлены рентген-признаки COVID-19, у двоих из них диагноз подтвердился лабораторно», - рассказал главврач Месягутовской ЦРБ Валерий Трофимов.
Он также отметил, что пациенты размещены в боксах, их состояние улучшилось. Остальных 86 человек изолировали в придорожной гостинице на территории Салаватского района, где они жили, анализы взяли у всех контактировавших с больными.
"Устанавливаются все жители Салаватского района, работающие в этом тепличном хозяйстве, у них будут взяты анализы на COVID, они подлежат двухнедельной самоизоляции", – сообщила главврач Малоязовской ЦРБ Салаватского района Айсылу Изместьева.