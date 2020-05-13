В Башкирии похоронили врача, погибшего от коронавируса

В деревне Ахуново Салаватского района Башкирии на днях состоялись похороны молодого врача Наиля Саматова, скончавшегося от коронавируса в Подмосковном Егорьевске. Врачу на момент смерти было всего лишь 28 лет.

Как сообщает издание «На земле Салавата», у могилы молодого человека присутствовали всего лишь пять человек в защитных костюмах, остальных туда не пустили. Гроб с телом Наиля привезли закрытым.

Наиль Саматов родился в селе Ахуново Салаватского района, вырос в селе Янгантау. Там же окончил среднюю школу, после чего поступил в Башкирский государственный медицинский университет. Диплом врача по специальности «Лечебное дело» молодой человек получил лишь в прошлом году. Участковым врачом-терапевтом поликлиники №3 города Егорьевск он устроился 30 января этого года.

Напомним, Наиль Саматов скончался от коронавируса 6 мая. Вирус он подцепил, когда приехал на вызов к больному пациенту домой. Сначала он был на больничном дома, затем его увезли в Москву, но жизнь спасти так и не удалось.

Родители Наиля – сотрудники санатория «Янган-Тау». Он пошел по стопам матери, которая также работает врачом.

Имя Наиля Саматова внесен в «Список памяти», куда включаются имена российских врачей, погибших от коронавируса.