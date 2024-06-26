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Последний звонок

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2024
Выпускной — 2024 в Уфе: что, где, когда
26 июня, 05:02
Глава Башкирии закружил со школьницей
Видео, на котором глава республики станцевал вальс с выпускницей, распространилось сегодня в соцсетях.
24 мая, 12:58
Последний звонок — нервный гудок: Уфа встанет в пробках
24 мая, 04:35
«Сухой закон»: глава Башкирии высказался о запрете на продажу алкоголя
20 мая, 09:25
В Башкирии запретили торговать алкоголем на праздниках
16 мая, 10:55
Последний Звонок в Уфе прозвучит 24 мая
14 мая, 07:45
2023
Стали известны даты проведения Последнего звонка в школах Башкирии
В своем телеграм-канале министр образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин сообщил о датах Последнего звонка и школьных выпускных в Башкирии.
26 ноября 2023, 04:31
В Уфе 22 мая пройдет «Последний школьный звонок»: что известно о мероприятии
21 мая 2023, 09:18
2021
Синоптики рассказали о погоде на Последний звонок в Башкирии
21 мая 2021, 05:36
Хабиров ответил на предложение «Единой России» ослабить ограничения на выпускных
18 мая 2021, 09:34
В Уфе отказались от массовых гуляний в день «Последнего звонка»
18 мая 2021, 08:06
2020
В Башкирии директора школы проверяют из-за семейного фото с последнего звонка
3 июня 2020, 06:32
В Башкирии не будут продавать алкоголь в день Последнего звонка
27 мая 2020, 08:42
В Башкирии рассказали, как пройдут последние звонки
18 мая 2020, 08:53
Власти Башкирии рассказали, как пройдет последний звонок
14 мая 2020, 08:07
2017
В Уфе власти решили не дать выпускникам "демонстрировать подвиги" 25 мая
23 мая 2017, 04:29

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