Коронавирус, уходи: под Уфой летом откроется адаптационный лагерь для особенных детей

Летом 2020 года под Уфой откроет свои двери адаптационный лагерь для детей и подростков с ограниченными возможностями. Он называется «Умею жить» и должен помочь ребятам стать самостоятельнее, прибавить уверенности в жизни.

В лагере предполагается собрать примерно 15 особенных детей. Медиакорсети удалось пообщаться с одной из будущих участниц программы «Умею жить».

14-летняя Кира Щербакова — настоящий боец. Родилась недоношенной (весом в 900 граммов). Живет с непростым диагнозом «детский церебральный паралич», который, конечно, осложняет ей процесс учебы. Однако, несмотря на это, девочка обожает петь и танцевать, знакомиться с новыми людьми и общаться.

Недавно семья Киры переехала из Стерлитамака в Уфу, чтобы она смогла заниматься в специальном интернате. Речь не про чтение и письмо, а про более базовые навыки — умение ориентироваться в пространстве, разбираться во времени, убирать территорию возле себя и т. п.

И пусть всё это дается Кире не так уж просто, но польза от этого, безусловно, есть. Сейчас занятия перешли в онлайн и требуют от нее еще больших усилий и терпения.

Кира очень гордится своей мамой Еленой, которая долго восстанавливалась после инсульта, а потом начала создавать handmade броши.

Здесь, в Уфе, они вместе гуляют по вечерам, берут с собой свою собаку Гуччи. Новый микрорайон в Уфимском районе, где обосновалась семья, им нравится, но знакомых пока не хватает.

Немного адаптироваться помогает центр «Ломая барьеры». Кира уже побывала на одном из мероприятий центра, а ее мама — на семинаре для родителей особенных детей.

— Этим летом Кире будет уже 15, — делится Елена Щербакова. — Она — девушка коммуникабельная, ей хочется больше общаться, дружить с другими подростками. Сейчас из-за особенностей ее развития, переезда, онлайн-занятий с этим есть сложности. Поэтому мы так ждем лагерь от центра «Ломая барьеры».

— Привить обычные бытовые навыки особенному ребенку может быть непросто, — рассказывает руководитель АНО Центр социальных технологий «Ломая барьеры» Алина Хабирова. — За этим стоит огромный труд их родителей. Шаг за шагом, действие за действием, в связке со специалистами, через обучение, реабилитации, они идут к тому, чтобы дать детям возможность стать немного самостоятельнее. Мы проводим наш летний лагерь им в помощь и приглашаем всех желающих поддержать проект.

Работа лагеря запланирована в июле и августе. Разумеется, при этом его организаторы будут учитывать эпидемиологическую обстановку, связанную с распространением коронавирусной инфекции. Они очень надеются, что к тому времени ситуация изменится к лучшему, потому что особенные дети очень нуждаются в общении. От этого напрямую зависят их судьбы и здоровья.