Минздрав Башкирии рассказал о состоянии больных коронавирусом в регионе

Кроме того, на 14 мая в регионе зафиксировано 62466 случаев с клиникой ОРВИ, из них 906 — за последние сутки. Количество случаев ОРВИ из числа прибывших из территорий, неблагополучных по коронавирусной инфекции, сейчас составляет более 11 тысяч, из них 35 госпитализированы за прошедшие сутки. В 10 обсерваторах находится 1598 жителей республики, на самоизоляцию направлено 20 тыс. человек.