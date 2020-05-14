В Башкирии зарегистрировано 88 новых случаев коронавируса за сутки

Специалисты Центра мониторинга ситуации с коронавирусом сообщили, что за сутки количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией увеличилось до 1784 человек. Всего было выявлено 88 новых случаев.

О новых случаев гибели с диагнозом COVID информации нет, статистика смертности снова остановилась, и известно по-прежнему о 16 умерших.

В России же заболеваемость слегка понизилась. За сутки обнаружили 9974 случая инфицирования за сутки в 84 регионах. Всего по стране зарегистрировано 252 245 инфицированных.