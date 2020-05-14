В Башкирии зарегистрировано 88 новых случаев коронавируса за сутки
14 мая, 12:57ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В Башкирии резко увеличилось количество заболевших коронавирусом. Свежую статистику сообщили на портале СтопКоронавирус.рф.
Специалисты Центра мониторинга ситуации с коронавирусом сообщили, что за сутки количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией увеличилось до 1784 человек. Всего было выявлено 88 новых случаев.
О новых случаев гибели с диагнозом COVID информации нет, статистика смертности снова остановилась, и известно по-прежнему о 16 умерших.
В России же заболеваемость слегка понизилась. За сутки обнаружили 9974 случая инфицирования за сутки в 84 регионах. Всего по стране зарегистрировано 252 245 инфицированных.
Напомним, что вчера в стационарах на лечении находились 487 человек, в тяжелом состоянии - 33 человека, на ИВЛ – 11 человек, амбулаторно лечатся 725 человек с легкой формой заболевания.
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